Délocalisée à Budapest, la rencontre Leipzig v Liverpool en huitième de finale aller aura lieu à 20H. En conférence de presse veille de match, l’entraineur du club allemand a révélé ne pas prendre en compte la série noire que vit son adversaire du jour en Premier League.

4e au classement avec 13 points de retard derrière le leader City, Liverpool ne semble plus être ce redoutable adversaire en Europe au vu de ses 4 défaites consécutives en février. Pour le jeune entraineur de 33 ans, Julian Nagelsmann, le club anglais reste le favori de cette rencontre en C1.







« La crise de résultats qu’ils traversent en ce moment, c’est en Premier League, ce n’est pas en Ligue des champions. Ils ont déjà fait une croix sur le titre en Angleterre et maintenant ils sont complètement concentrés sur la Ligue des champions, parce que là ils peuvent encore gagner un trophée. Quand on écoute les entraîneurs de Premier League, ils disent tous que Liverpool, malgré sa crise, est l’adversaire le plus difficile à affronter, avec Manchester City. Alors ils restent légèrement favoris contre nous, sur la base de leur expérience européenne » a-t-il déclaré hier en conférence de presse rapporte BeSoccer.

Un discours qui met coup de pression pour Sadio Mané et ses coéquipiers. Toutefois, le technicien allemand ne craint pas Liverpool. « Mes plans pour le match n’ont pas changé en raison de l’endroit où le match se déroule. Pour moi, cela ne fait absolument aucune différence que nous soyons dans notre propre stade ou ailleurs. Nous ne voulons pas donner à Liverpool la possibilité de jouer son match. Nous connaissons leur qualité. Je ne peux pas dire à mon équipe qu’ils font face à un boxeur battu, car ce n’est pas ce que Liverpool est. Ils sont forts dans tous les domaines et mettent toujours en pratique leurs principes de base ».

wiwsport.com