C’est fait, les lionceaux du Sénégal ont réussi à décrocher leur ticket pour la grande finale du tournoi de l’UFOA /A et une place en phase finale de la CAN des moins de 17 ans.

Cet après-midi sur la pelouse de Lat Dior de Thiès, l’équipe nationale du Sénégal U17 a étrillé la Guinée Bissau en demi-finale sur le score quatre buts à zéro (4-0). Favoris avant le coup d’envoi, Sénégal n’a eu aucun mal à se défaire des Djurtus ce jeudi. Grâce à ce succès, les coéquipiers d’Ibou Sané obtiennent leur qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, qui se jouera en mois de mars 2021 au Maroc.







Film du Match…

Il faut dire que nouvelle génération de l’équipe nationale du Sénégal a donné l’impression de rouleau compresseur. Sans pitié devant la Gambie (4-2), puissant contre la Mauritanie, le Sénégal qui avait déjà facilement disposé des Mourabitounes(4-0) , ont étrillé la Guinée Bissau cet après-midi.

Face aux Djurtus déterminés à ne rien lâcher, les Lionceaux qui avaient du mal à imposer leur jeu, ont finalement trouvé la faille après 29 minutes de jeu. Ousmane Diop s’élance et parvient à trouver Famady Traoré qui débloque la situation. Le Sénégal n’a finalement laissé aucun espoir à l’équipe adverse malgré leurs quelques tentatives. Les Lionceaux continuent de monopoliser le ballon et seront récompensés à la 41 minute. Modou Niang double l’addition sur un centre de Diop.

Grâce à un pressing intense et un milieu de terrain impérial dans les duels, les Lionceaux ont étouffé les Djurtus dès le début de la deuxième partie. L’occasion pour eux de faire le spectacle. Sur une erreur du portier Bissau Guinéen, parfaitement servi par Mamadou Gning dans l’axe de la surface, l’inévitable Ibou Sané trouve le chemin des buts sans trembler 48’. Quatre minutes plus tard, à la 52’ minute, Ousmane Diop inarrêtable sur son aile et en jeu rapide, délivre un bon centre à Mame Faye pour conclure en beauté.

Avec un parcours sans faute jusqu’ici, les Lionceaux joueront la finale de l’UFOA/A ce samedi contre le Mali vainqueur de son duel face à la Mauritanie. Le match est programmé à 16h sur la pelouse de Lat Dior de Thiès.

wiwsport.com