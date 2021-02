Le Sénégal jouera les demi-finales du tournoi qualificatif de la zone A pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Les hommes de Malick Daf viennent de prendre le dessus sur la Mauritanie (0-4) en deuxième et dernière journée du groupe A.

Sous le soleil et dans la douceur de la ville de Thies, les Lionceaux se sont baladés face à la formation Mauritanienne, qui n’a pas enregistré un seul point dans ce tournoi. Après leur première succès contre la Gambie (2-0), les Lionceaux de Malick Daf réalisent un carton plein en phase de poule, deux matchs deux victoires. Ce résultat envoie le Sénégal en demi-finale tout en scellant le sort de la Mauritanie.







Film du match

La bande à Ibou Sane se sont offerts une orgie offensive en écrasant les Mourabitounes, dos au mur, avant cette rencontre. Les Lionceaux n’ont pas perdu de temps et ont cueilli à froid la Mauritanie au Stade Lat Dior Thies. Bousculée d’entrée, l’équipe adverse encaisse le premier but après juste 7 minutes de jeu. Et c’est l’inévitable Ibou Sane qui a trompé le portier Abderrahmane Sarr.

Sur une puissante frappe de Mamadou Gning, repoussée par le gardien, le sociétaire de Génération Foot qui a fait confiance à son instinct de buteur reprend le ballon et marque en faveur du Sénégal. Sans argument, les joueurs mauritaniens reculent. Les Sénégalais s’installent de plus en plus dans la surface adverse. Le deuxième but intervient à quelques secondes de la fin de la première partie.

Ousmane Diop, d’une belle initiative, tente sa chance et permet au Sénégal de rentrer dans les vestiaires avec deux buts d’avance.

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre n’a pas changé. Le Sénégal continue d’étouffer son adversaire, crée de plus en plus d’occasions. Modou Niang passe trop facilement dans l’axe et parvient à tromper le gardien d’une superbe frappe. Les Lionceaux mènent sur le score de 3 buts à zéro. Malgré les carences évidentes de l’équipe adverse, sur un corner de la droite, Diop adresse un bon centre que Mamadou Gning transforme en but. Il mettait ainsi fin à tout suspens en marquant le quatrième but sénégalais. Un deuxième succès en autant de rencontres pour les Lionceaux et une place en demi-finales.

