Suite à la suspension de la Gambie et de la Sierra Leone au tournoi de qualification à la CAN U17 pour fraude sur l’âge, les résultats des deux équipes dans ce tournoi sont annulés. Ainsi, les buts Sénégalais marqués contre la Gambie ne seront plus comptabilisés.

Une bien mauvaise nouvelle pour le sociétaire de Génération Foot. Tonitruant depuis le début du tournoi, Ibou Sané auteur d’un triplé contre la Gambie et un but face à la Mauritanie a vu son compteur réduit.







En effet, les équipes de la Gambie et de la Sierra Leone ont été disqualifiées du tournoi qualificatif à la suite de tests d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ayant révélé la présence dans leurs effectifs de joueurs âgés de plus de 17 ans. Par conséquent, les cartons jaunes et les buts enregistrés lors des matchs disputés par les deux équipes concernées avant la deuxième et la dernière journée de ce tournoi sont annulés. Seul les cartons rouges sont comptabilisés.

Au chapitre des buts, l’attaquant des Lionceaux Ibou Sané, auteur d’un triplé contre la Gambie et Mamadou Gning buteur également face à la même formation perdent leurs réalisations. Ibou Sané a donc désormais un seul but dans son compteur. Tout comme Mamadou Gning, Ousmane Diop et Modou Niang, buteurs contre la Mauritanie (4-0). Bandiougou Diallo double buteur contre la Sierra Leone subit le même sort. Mais, le joueur malien occupe désormais seul, la première place au classement des meilleurs scoreurs grâce à ses deux buts marqués hier contre la Guinée Bissau.

Classement des buteurs :

2 buts : Bandiougou Diallo ( Mali)

1 but : Ibou Sane (Sénégal), Ousmane Diop (Sénégal), Mamadou Gning (Sénégal), Modou Niang (Sénégal), Foukougonio ( Mali) Danioko (Mali), Kane (Mali).

wiwsport.com