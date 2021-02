Leur rivalité n’est plus à informer dans l’aréne sénégalaise. Leurs supporters ne ratent jamais l’occasion de montrer que leur lutteur est le plus fort. Mais pour l’heure, Modou Lo compte plus de trophées que Balla Gaye 2.

En 15 ans de présence dans l’arène, Modou Lo a fait ses grands débuts en lutte avec frappe, le 4 février 2006 contre Pape Séne 2. Une premiere sortie bien négociée puis qu’il s’envolera avec la victoire. Par contre, celui qui deviendra par la force des choses son éternel rival dans l’aréne fut le premier à effectuer le grand saut en lutte avec frappe. Balla Gaye 2, fils de l’ancien lutteur Double Less, se lancera dans le grand bain contre Samba Laobé de Thies, le 2 janvier 2005. Un bapteme du feu bien réussi pour celui qui deviendra le Lion de Guediewaye.







Modou Lo: 4 trophées

Dans ses quinze derniéres années, il a tout raflé pour devenir le lutteur le plsu titré de l’aréne sénégalaise devant Balla Gaye 2 et Eumeu Sene. Le Roc des parcelles assainies devance le Lion de Guediewaye d’un trophée. Avec 4 trophées dans son armoire, il a gagné ainsi: le CLAF (Championnat de Lutte avec Frappe lors de la saison 2007-2008), le titre de meilleur lutteur avec frappe, désigné par les journalistes de l’ANPS à deux reprises, lors des saisons 2015-2016 et 2018-2019, et enfin la couronne de Roi des arénes, le 28 juillet 2019 devant Eumeu Séne au stade LSS.

Balla Gaye 2 : 3 trophées

Ce qui n’st pas le cas de Balla Gaye 2 qui n’a glané que 3 trophées dans sa carriére. Le Lion de Guédiewaye, comme Modou Lo, a remporté le CLAF lors de l’exercice 2006-2007. Il atteindra la consécration en s’adjugeant la couronne de Rois des arénes au détriment de Yékini, le 22 avril 2012. Son troisieme et dernier trophée, c’est lorsque les journalistes de la presse sportive, l’ANPS, lui ont décerné le titre de meilleur lutteur de la saison 2012-2013.

