L’Égyptien Mohamed Salah vient d’être désigné meilleur joueur africain de la décennie par l’International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). On retrouve sur le podium le Sénégalais Sadio Mané (2e), et l’Algérien Riyad Mahrez (3e).







L’Égyptien de Liverpool a un palmarès bien rempli durant ces dix ans. Deux Premier League, avec Chelsea (2014/2015) et avec Liverpool la saison dernière. Il a fini meilleur buteur du championnat anglais en 2018 et 2019 et a remporté la Ligue des Champions en 2019. Un Mondial des Clubs (2019) et une Supercoupe d’Europe (2019/2020) sont à rajouter. Mohamed Salah aura marqué 188 buts et délivré 95 passes décisives et devient meilleur joueur africain de la décennie.

L’ancien messin Sadio Mané et l’ancien havrais Riyad Mahrez complète le podium. Le premier a joué 19 matchs en Ligue 2 à Metz pour un but et une passe décisive avant de s’envoler pour l’Autriche et le RB Salzburg. Le Sénégalais a remporté la Ligue des Champions en 2019 avec Liverpool comme son coéquipier Salah et la Premier League l’année dernière. Meilleur buteur de la PL en 2019, il est l’un des grands artisans du renouveau de Liverpool. Avec 163 buts et 86 passes décisives sur la décennie, le Sénégalais se classe deuxième.

L’Algérien Riyad Mahrez a joué beaucoup plus longtemps en France : 60 matches de Ligue 2 en trois saisons. 6 buts et 12 passes décisives, l’ailier s’envole en Angleterre à Leicester presque gratuitement. Derrière, il va réaliser, avec son équipe, l’un des plus grands exploits de l’histoire de la Premier League en remportant le championnat contre toute attente avec le Leicester City de Ranieri. Un succès qui le fera éclater aux yeux du monde, et lui offrira un transfert à Manchester City. Meilleur joueur de la saison lors du sacre, l’Algérien remportera la PL en 2019 avec Manchester City, ainsi que quatre coupes nationales. Et son plus grand exploit : sa victoire en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2019 avec l’Algérie. Mahrez se classe troisième dans un trio évoluant en Angleterre.

Avec France Football