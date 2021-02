Lors du mercato passé, le nom de Gana Gueye a été fortement lié au club anglais West Ham. Beaucoup d’observateurs avaient d’ailleurs prédis le retour du milieu de terrain en Premier League. Finalement, il est resté en Ligue 1. Hammers news donne les détails de l’occasion en or raté. Un milieu de terrain, la pièce qui manque au puzzle de Moses

En plus d’un attaquant, West Ham a désespérément besoin d’un nouveau milieu de terrain défensif comme couverture pour Declan Rice et Tomas Soucek depuis l’été informe notre source qui justifie ce besoin par la panique subie par le club lorsque Soucek avait failli prendre un carton rouge face à Fulham.







West Ham a aussi Mark Noble (33 ans) comme remplaçant dans ce qui est l’un des postes les plus importants sur le terrain. Et bien que Noble ne laisse jamais tomber personne, son manque d’athlétisme et de mobilité fait qu’il n’est pas trés prisé.

Gueye, la recrue idéale pour stabiliser le milieu de terrain des Hammers

West Ham avait attendu jusqu’à la fin du mercato d’hiver pour essayer de signer Gueye. L’ancien milieu de terrain d’Everton a eu du mal à jouer au Parc des Princes, il compte 55 apparitions pour le PSG. A 31 ans, Gueye ne correspond pas à la politique de recrutement de Moyes qui consiste à recruter de jeunes talents prometteurs. Toutefois il demeure un milieu de terrain talentueux. Et il aurait été la signature idéale à court terme pour aider West Ham à tirer le meilleur parti de sa meilleure saison depuis 35 ans. Gueye est exactement le genre de joueur dont West Ham a besoin.

Ce qui s’est passé au dernier jour du mercato

Moyes a raté une opportunité de signer Gana au moment où une source affirmait que le PSG voulait recruter le milieu offensif des Hammers Manuel Lanzini, cela le dernier jour du mercato. Selon Football Insider, le club Français avait échoué auparavant à conclure un accord avec son rival Tottenham pour Dele Alli. En effet, le nouveau patron du PSG, Mauricio Pochettino, voulait son compatriote argentin à Paris.

Mais West Ham aurait repoussé l’approche du PSG même si Lanzini, 27 ans, n’est pas régulier de son onze de départ et fait face à un avenir de plus en plus incertain. Lanzini est derrière Said Benrahma, Jesse Lingard et Pablo Fornals dans l’ordre hiérarchique du club. Alors pourquoi West Ham n’a pas utilisé l’intérêt du PSG pour essayer de négocier un accord pour Gueye est un grattoir s’interroge Hammers.news

wiwsport.com