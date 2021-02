Dans un entretien accordé à la Radio IFM, Tunisie , l’entraineur adjoint de l’Espérance Sportive de Tunis, Majdi Traoui, a détaillé les premiers objectifs du Club pour la Ligue Africaine des Champions.

Teungueth FC est averti. En effet, son premier adversaire pour son entrée en lice en Ligue des Champions veut prendre le maximum de points possibles dès ses premières rencontres dans la compétition. Interrogé par IFM, le coach adjoint des Sang et Or, Majdi Traoui a déclaré que son équipe veut bien démarrer la compétition.







« Les choses sérieuses commencent. Nous sommes conscients des difficultés. Le plus important c’est de bien commencer et gagner le premier match contre l’équipe sénégalaise avant de se déplacer en Algérie et recevoir le Zamalek. Sur les trois premières rencontres, nous devons obtenir au moins sept points afin d’avoir le plus de chances de nous qualifier », a t-il dit.

Teungueth FC sera opposé au Club tunisien le 13 février 2021 au Stade Hamadi Agrebi de Rades, dans le cadre de la première journée.