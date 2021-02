Malgré un doublé de son attaquant sénégalais, Boulaye Dia, le Stade de Reims est passé à la trappe dès les 32e de finales de la Coupe de France.

Premiers matches et première surprise ! Le Stade de Reims s’est fait éliminer à Delaune par Valenciennes (3-4), équipe de Ligue 2. Les Nordistes, qui avaient ouvert le score avant de se faire rejoindre, ont mené 4-1 jusqu’à la 85e minute.







Rentré en cours de jeu, l’attaquant sénégalais a inscrit un doublé dans les cinq dernières minutes (84e – 90e) et a entretenu l’espoir mais l’actuel septième de Ligue 2 n’a pas craqué et le voilà qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France. Dommage pour Boulaye Dia et ses partenaires.

90+4' 🏁 Devancés de trois buts à dix minutes de la fin, les Rémois ont comblé une partie de leur retard par Boulaye Dia mais n'ont pas réussi à aller chercher l'égalisation. Une sortie prématurée pour des Stadistes trop inconstants ce soir… #SDRVAFC (3-4) pic.twitter.com/iu9Etpjexg — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 9, 2021

wiwsport.com