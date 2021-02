Fenerbahçe reçoit Istanbul Basaksehir ce mardi soir pour le compte des 1/4 de finale de la Coupe de Turquie. Un duel de buteurs sénégalais en vue dans ce derby stambouliote.

Mame Baba Thiam et Papiss Demba Cissé accueillent ce soir leur compatriote et rival de Basaksehir, Demba Bâ. Troisième du championnat et sorti d’une défaite face à Galatasaray, les Jaune et Bleu marine qui restent sur une série de trois revers. Mais un derby reste un derby et a ses propres enjeux. D’autant plus que Basaksehir (17e de Süper Lig) tentera de sauver sa saison.







Il y aura certainement du feu puisque tous les trois attaquants sénégalais sont titulaires pour ce choc. Qui des trois sortira vainqueur de ce clasico des buteurs ?

