La semaine passée, les jeunes avaient volé la vedette aux Grands – Stars. Ce Lundi, ils sont encore présents et prennent la place de plusieurs cadres qui n’ont pas brillé la semaine passée. Ils imposent un remaniement.

Edouard Mendy reste incontestablement maitre de la sélection Team Of The Week. Il n’a pas réussi le clean-sheet hier mais a plusieurs fois sauvé les meubles pour garder le score 2-1. Une victoire de Chelsea face à Sheffield United.

Il réussit son pari à Saint-Etienne ! Pape Abou Cissé qui a rejoint le club Français il y’a 10 jours a disputé jusqu’ici 2 matchs : un match nul et une victoire. Les 3 points remportés hier face au FC Metz sont précieux pour son nouveau club. Le défenseur central qui est venu gagner du temps de jeu en Ligue 1 a été titularisé durant ces deux rencontres et a joué toute la partie. Hier, il aurait pu ouvrir son compteur.

En Championship, Huddersfield s’est neutralisé avec Luton Town (1-1). Le défenseur central de 27 ans Naby Sarr a permis à son équipe d’égaliser à la 71′. Il compte désormais 4 buts.

Saliou Ciss s’est illustré de la plus belle des manières ce week-end en marquant son deuxième but de la saison. Sur un centre de Kenny Rocha, Ciss a bien placé sa tête pour ouvrir le score lors de la rencontre Nancy-PAU FC. C’est d’ailleurs le seul but de la rencontre qui offre au club de la Lorraine sa 5e victoire de la saison aprés 24 matchs.

Le milieu du terrain de cette selection de 11 est composé de trés jeunes joueurs. Pape Matar Sarr enchaine les titularisations avec le FC Metz. Malgré la défaite face à Saint-Etienne, il a joué son troisieme match à 90 minutes. Son septieme avec 2 buts inscrits

Il est souvent sélectionné dans notre team. Alassane Ndao du club turc Fatih Karagumruk a été decisif hier sur la victoire de son club face à Istanbul Basaksehir (1-0). Il enregistre ainsi son 5e passe décisive avec 7 buts marqués. L’ancien joueur de DSC est le le meilleur buteur du club avec 10 réalisations toutes compétitions confondues.

Youssouph Badji était de la partie hier lors de la victoire du FC Brugge face à Waasland Beveren. Le joueur de 19 ans retrouve timidement la compétition. Lors de cette rencontre remportée par son club (2-0), il est entré à la 71′.

Incontournable dans notre sélection, Abdallah Sima est au rendez-vous tous les week-end. Le meilleur buteur de la Liga Tchéque a enregistré son 11e but de la saison hier lors du match nul entre Pribram et Slavia Prague (3-3).

A Sampdoria où il est preté, Keita Baldé Diao gagne du temps de jeu et marque des buts. Le Lion est revenu en forme aprés sa blessure qui l’a éloigné des pelouses pendant 6 matchs. Il compte 4 but et le dernier inscrit hier face à Benevento a permis à son club, Sampdoria, d’égaliser (1-1).

Il fait partie du classement des meilleurs buteurs de la Super Lig. Cherif Ndiaye, 25 ans a inscrit 7 buts, 2 passes décisives en 22 matchs. Jeudi passé, Goeztepe a été accroché par Yeni Malatyaspor (2-2) malgré les deux buts marqués de l’attaquant. Il s’agit de son deuxieme doublé cette saison.

En Belgique, KV Ostende occupe la 5e place. Makhtar Gueye a réussi son premier doublé de la saison, deux buts importants lors de la victoire de son club (3-1). Il compte 7 buts.

