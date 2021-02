Auteur du premier but de cette rencontre, Mouhamed Diop du centre de formation Dakar Sacré Coeur a été désigné homme du match à la fin de cette rencontre comptant pour la 6e journée de la Ligue 1.

Un seul joueur aurait pu contester le titre d’Homme du match AS Douanes – Dakar Sacré-Cœur de ce samedi au stade Ibrahima Boye de Ndiarème Guédiawaye au meneur de jeu de DSC, Mouhamed Diop : Moussa Sow, le longiligne avant-centre des Douaniers. Certes chacun d’eux a inscrit le but de son équipe lors de ce nul (1 – 1). En plus d’avoir scoré, chacun a également beaucoup pesé dans le jeu. Moussa Sow par son jeu en pivot, Mouhamed Diop par sa vision de jeu et son aisance technique.

Si la balance a penché du côté de ce dernier, c’est peut-être parce que le but égalisateur de Moussa Sow (60ème mn) a résulté d’une grosse erreur défensive de DSC ; alors que celui de Mouhamed Diop a été un modèle dans la construction collective et une merveille dans la réalisation : une superbe frappe du plat du pied qui est allée nettoyer la lucarne de Mangoné Diouf, le portier de l’AS Douanes. Pourtant Mouhamed Diop prétend avoir juste exploité « un magnifique ballon ». Mais le geste technique était difficile à réussir et il l’a réussi comme la plupart des actions qu’i a eu à mener. C’est que son équipe a pratiqué « un jeu bien élaboré » qu’en puriste, le n°10 de DSC espère voir s’améliorer. « Le contenu était bon, mais il nous faut pousser encore pour aller de l’avant », a-t-il soutenu après avoir reçu son trophée d’homme du match.

Revivez le magnifique but de Mohamed Diop 🔥🔵⚪️ Sur ce, bon week-end 🙏🏾#TeamDSC pic.twitter.com/Bhzh1Qxzme — AS Dakar Sacré-Coeur (@DakarSacreCoeur) February 6, 2021

LSFP