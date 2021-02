Giresunspor s’est imposé ce lundi face à Bursaspor pour le compte de la 20e journée de Ligue 2 turque, grâce notamment à un doublé de Ibrahima Baldé. L’attaquant sénégalais a inscrit deux buts en 2 minutes pour sceller la victoire des siens.

Le match de Giresunspor s’est joué ce lundi en un quart d’heure et cela grâce à son buteur sénégalais, Ibrahima Baldé. Le buteur des Vert et Blanc a assommé Bursaspor en deux minutes pour sceller définitivement le sort du match. Avec l’ouverture du score à la 13′ minute, Baldé n’a pas donné le temps à l’adversaire de digérer avant de mettre le but du break 1 minute plus tard.

Score final 2 buts à 1 et Giresunspor conforte sa place de leader devant Istanbulspor et Samsunspor (40 points chacun) avec 4 unités d’avance. Pour sa part, Baldé porte désormais son compteur à 4 unités et prétend toujours au titre de meilleur buteur puisque l’actuel leader est à 7 unités.

