La rencontre AS Douanes – Dakar Sacré-Cœur de samedi dernier s’est soldée sur un nul (1 but partout) qui a fait le bonheur des deux coaches. Ce match de la 6ème journée de L1, quoique d’un bon niveau technique, aurait cependant pu se terminer avec plus de buts. Voici le débriefing des deux coaches.

Joseph Wagane Senghor (AS Douanes) : « Mes joueurs ont fait preuve de caractère »

Depuis 4 ans qu’il est à la tête de l’AS Douanes, Joseph Wagane Senghor n’a jamais eu le bonheur de battre le Dakar Sacré-Cœur. « Soit on fait match nul, soit il nous fait un hold-up », a raconté le coach douanier. Et le deuxième scénario a failli se produire, samedi dernier au stade Ibrahima Boye de Ndiarème, lors de la 6ème journée. Puisque Mouhamed Diop avait ouvert le score à la 50ème mn pour DSC. « Mais mes joueurs ont fait preuve de beaucoup de caractère », selon « Jo » dont l’équipe a refait son retard au bout de 10 mn grâce à Moussa Sow.

Après une première période où ils ont été « timorés », selon le mot même de leur entraineur, les Douaniers sont mieux revenus dans la partie après la pause, « réveillés » qu’ils ont été par ce but pris dès la reprise. A l’arrivée, ils ont signé leur premier match nul de la saison. « Jusqu’ici, soit on gagnait, soit on perdait. On ne savait pas partager les points », s’est presque réjoui Joseph Senghor. Son seul regret, c’est que ses joueurs n’aient pas transformé toutes les opportunités qu’ils se sont créées. Mais, il s’est félicité du « bon spectacle » offert par les deux équipes.

Assane Fall (Dakar Sacré-Cœur) : « Ce nul nous satisfait »

« Ce nul nous satisfait parce que nous avons rencontré une belle équipe de l’AS Douanes qui a accepté de jouer ». Même si son adversaire de la 6ème journée lui réussissait d’habitude, Assane Fall, le coach de Dakar Sacré-Cœur, s’est félicité du point obtenu par son équipe, samedi au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye Ndiarème. Il a cependant regretté « la déconcentration » de son arrière-garde qui a permis aux Douaniers de revenir au score, 10 minutes après que Mouhamed Diop avait ouvert la marque (50ème mn).

Une « erreur de jeunesse », comme son équipe en a commises quelques-unes lors de cette rencontre. Normal, puisque, selon Assane Fall, « seules une ou 2 équipes ont une moyenne d’âge aussi basse que la nôtre ».

A défaut d’une victoire comme souvent face à ce même adversaire, il se contente donc du nul comme lors des autres fois où son équipe a croisé l’AS Douanes, ces 4 dernières années. Mais, le coach de DSC voit plus loin. Selon lui, l’objectif c’est « de faire exploser nos jeunes joueurs, de les amener en équipes nationales des petites catégories voire de les placer dans de grands clubs à l’étranger ».

LSFP