Une nouvelle fois resté à quai au Stade Rennais cet hiver, Mbaye Niang ne figurera pas dans le groupe breton contre Lens. Cela fait trois matches que le Sénégalais n’est plus une option.

Samedi (21h) pour le déplacement à Lens, Julien Stéphan compose avec une incertitude dans l’effectif du Stade Rennais. En effet, victime d’un coup lors du derby face à Lorient, Hamari Traoré n’est pas sûr de pouvoir tenir sa place à Bollaert. Si le vice-capitaine est un absent potentiel, il y a deux absents certains : Flavien Tait, qui se remet d’une blessure à la cheville, et … Mbaye Niang.







La mystérieuse blessure de Mbaye Niang

Le cas de l’attaquant sénégalais suscite d’ailleurs pas mal de zone d’ombre. Jamais Julien Stéphan ne s’est étendu sur les raisons de son absence depuis qu’il l’a sorti du groupe il y a trois matches maintenant. Mais il semble évident que cette mise à l’écart est lié au Mercato, alors que Niang est passé tout proche d’un départ en Italie (Bologne et le Genoa notamment)… Et que l’intéressé a discuté avec Bordeaux et Saint-Etienne.

Ce vendredi en conférence de presse, Julien Stéphan s’est contenté de dire que son attaquant n’était « pas disponible » sur ce match sans se montrer plus dissert.

But Football Club