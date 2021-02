Chaque mois, le Blogtable africain réunit les plus grands amateurs de basket-ball du continent pour répondre aux questions les plus importantes concernant la saison 2020-2021 de la NBA.

Amine El Amri, Le Matin (Maroc) :

Ouest : Steph Curry (Golden State Warriors) affiche d’excellentes performances et son retour sur le terrain va lui permettre de concrétiser son rêve de grandeur. LeBron James (LA Lakers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) et Nikola Jokic (Denver Nuggets) ont fait preuve d’une constance époustouflante tout au long de cette folle année. J’inclus également Anthony Davis (LA Lakers) comme titulaire pour montrer que j’ai foi en lui.

Est : James Harden (Brooklyn Nets) et Kevin Durant (Brooklyn Nets) s’épanouissent bien à Brooklyn et leurs résultats montrent que tout repose sur le jeu offensif. Parallèlement, Joel Embiid (Philadelphia 76ers), notre fierté africaine, se fait de plus en plus remarquer. Jaylen Brown (Boston Celtics) et Jayson Tatum (Boston Celtics) ont clairement le profil All-Star et continuent sur leur lancée empruntée il y a deux ans et demi.

Mohamed Youssef, Filgoal.com (Égypte) :

Ouest : Nikola Jokic, Kawhi Leonard (LA Clippers), LeBron James, Steph Curry et Luka Doncic.

Est : Kevin Durant, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Bradley Beal (Washington Wizards) et Jaylen Brown.

J’ai sélectionné les deux rosters parce qu’ils vont bien l’un avec l’autre. Tous nous proposent du beau jeu et sont synonymes d’un très haut niveau de technicité, un niveau qui rend un match All-Star incontournable.

Nafy Amar Fall, Wiwsport (Sénégal) :

Conférence Est : James Harden, Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Gianni Antetokounmpo, Kevin Durant, Joel Embiid.

Conférence Ouest : Luka Doncic, Steph Curry, LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard.

Ce sont mes choix All-Star de la NBA… Quant à Joel Embiid, LeBron James, Giannis ou même Harden, ils seront en compétition pour le trophée MVP… Pour Steph Curry et Kevin Durant, c’est un grand retour… C’est aussi une saison à ne pas manquer pour Kyrie Irving.

Nicasius Agwanda, Clouds Media Group (Tanzanie) :

Ouest : LeBron James : n’est-il pas en train de prouver qu’il est le meilleur joueur de la ligue ? Peut-être pas pour certains, mais pour la plupart, il reste le meilleur. Il ne semble jamais épuisé et mérite le trophée MVP… Kawhi Leonard : il a pour énorme mission de corriger les erreurs dont il a fait preuve lors des derniers éliminatoires. Il semble avoir répondu à tous ceux qui doutaient et pour certains, il est en tête dans la course au trophée MVP… Nikola Jokic : Joel Embiid a été salué comme le meilleur centre de la ligue, mais le Joker a réalisé des prouesses incroyables. Il s’agit du centre qui marque le plus de points, pour ainsi dire. Ses talents de meneur de jeu sont hors normes… Luka Doncic : son équipe a été en dessous de son potentiel, mais ses résultats sont incomparables. Il devrait certainement être titulaire pour la deuxième saison consécutive… Stephen Curry : j’hésitais entre lui et Damian Lillard, mais je me suis souvenu que même ce dernier était convaincu que Stephen Curry vivrait une saison bien différente en NBA. Curry nous a offert du Curry jusqu’à présent, bien qu’il ait été limité dans les possibilités de son roster et a été un bon leader. Cela ne me dérangera pas non plus si quelqu’un choisit Damian Lillard.

Est : Joel Embiid : avec le coach Doc Rivers, c’est un as du basket-ball. Il mérite clairement sa place pour le trophée MVP, il est le meilleur centre de la NBA cette saison… Giannis Antetokounmpo : le dernier joueur à avoir reçu le trophée MVP a commencé là où il s’était arrêté. Bien qu’il ait été éclipsé par d’autres joueurs à l’Est, en particulier chez les Nets, il a été incroyable… Kevin Durant : qui pensait que cet homme se relèverait après une blessure au tendon d’Achille et deviendrait l’un des meilleurs joueurs de la ligue ? C’est comme s’il n’avait jamais été blessé et qu’il prouvait qu’il était une machine à marquer des paniers imparable… Bradley Beal : son équipe a été chaotique et n’a pas fait preuve de la cohésion que l’on attendait d’elle, et pourtant, il est en tête de la ligue en nombre de paniers… James Harden : j’ai choisi James Harden parce qu’il a réalisé de grands progrès, a essayé de mieux s’adapter et est le premier en matière de passes décisives. Je voudrais avoir ce meneur dans mon équipe.

Refiloe Seiboko, Mail & Guardian (Afrique du Sud) :

Ouest : Nikola Jokic, LeBron James et Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) et Stephen Curry.

Est : Kevin Durant, Joel Embiid, Bam Adebayo (Miami Heat), Jaylen Brown et Fred Van Vleet (Toronto Raptors).

Il n’y a tout simplement pas assez de place pour donner les noms de tous les joueurs qui le méritent. Mention honorable à Jimmy Butler (Miami Heat) et CJ McCollum (Portland Trail Blazers).

Rotimi Akindele, Beat FM (Nigéria) :

Est : Collin Sexton (Cleveland Cavaliers) : les Cavs ne sont probablement pas les meilleurs, mais la belle carrière de Collin Sexton leur a permis de rester dans le coup… Jaylen Brown : il a été brillant et assez efficace chez les Celtics… Joel Embiid : le meilleur joueur la scène africaine selon moi, et aussi un brillant all-rounder pour les 76ers. Pour l’instant, j’apprécie sa constance dans cette campagne… Kevin Durant : ses qualités et son influence devraient l’aider à s’imposer comme mon capitaine favori. Les Nets peuvent être sûrs de bien jouer lors des éliminatoires cette saison… Giannis Antetokounmpo : toujours un incontournable chez les Bucks…

Ouest : LeBron James : le meilleur joueur mérite toujours sa place dans le roster, et pas seulement à cause de son nom. Ses performances ont été assez incroyables aux côtés des Lakers. Je le garde comme capitaine… Stephen Curry : une autre superstar éternelle. Il semble s’être bien remis de sa blessure et a pris un bon départ dans cette campagne… Paul George : il semble qu’il soit déterminé à corriger les erreurs de ses saisons précédentes. Il mérite sa place… Luka Doncic : talent exceptionnel… Nikola Jokic : il aura très probablement le dessus sur Zion Williamson. Ses brillants résultats lui valent une place dans le roster.

Stuart Hess, IOL (Afrique du Sud) :

Ouest : LeBron James : c’est LeBron, il est en lice pour recevoir le trophée MVP à l’âge de 36 ans et maîtrise encore le trash-talking jusqu’à faire sortir les spectateurs de l’arène, même quand il y en a très peu… Nikola Jokic : comment ignorer le Joker ? La première moitié de cette saison a été une « ligue de bonhommes » et il la représente bien… Anthony Davis : il mérite sa place (même si j’ai déjà choisi le Joker), on ne peut pas l’ignorer, il a fait une saison formidable pour les Lakers et quand vous voyez le frontcourt à l’Est, vous comprenez pourquoi je ne fais pas les choses à moitié avec l’Ouest… Damian Lillard comme il joue à Portland, les jeux sont diffusés très tard (ou très tôt le matin en Afrique), donc on le voit peu. Cette performance dans les dernières secondes contre les Bulls était une autre démonstration de son talent fou et de son éternelle compétitivité… Stephen Curry : il a commencé la saison en trombe et permet aux Warriors de rester en lice pour les éliminatoires. C’est très amusant à regarder.

Est : Giannis Antetokounmpo : il a placé et maintenu la barre haut ces dernières années… Kevin Durant : une machine à paniers… Joel Embiid : (je vois qu’il y a aussi trois grands hommes à l’Est) a été complètement fou cette saison, avec une moyenne de 28 points par match… Bradley Beal : l’équipe de Washington n’est pas la meilleure, mais Bradley Beal a sauvé leur saison… Ben Simmons : il est en train de devenir un vrai leader sur le terrain à Philadelphie.

