En plus des affiches Jaraaf v JA, Bopp v Ville de Dakar, les yeux seront rivés dans le Nord avec le duel des Etudiants entre l’UGB et le DUC.

Cette affiche demeure une classique pour le championnat local féminin. Même si pour cette saison, les deux équipes ne sont pas sur la même ligne de réussite. Si les Jaune et Noir n’ont enregistré que des victoires jusqu’ici , les pensionnaires de Sanar comptent autant de défaites. Toutefois, le jeu en vaut la chandelle.







« C’est un match important pour nous. On va l’aborder avec beaucoup de sérénité et de rigueur. Certes on rencontre une grande équipe du DUC, mais on va mettre tous les atouts de notre coté pour gagner ce match » a déclaré le coach des étudiantes de Saint-Louis, Papa Baye Dame Kane, au quotidien sportive Stades

C’est le même ton donné par son collègue El Hadji Diop, coach des Duchesses. « On ne peut pas gagner un match à l’avance. On va aborder ce match avec l’objectif de le gagner. J’ai vu l’UGB jouer. Elle a des joueuses jeunes qui manquent d’expérience, mais elle a d’excellentes joueuses. Même si on nous considère comme favoris, on va y mettre tout le sérieux et la détermination pour gagner »

Voici le programme complet de la 5e journée

POULE A (SLBC)

Samedi 6 février

Stadium Marius Ndiaye 9h: Bopp v Ville de Dakar

Ziguinchor 16h : CEMT – DBALOC

Dimanche 7 février

Marius Ndiaye 14h: ISEG Sports – Mbour BC

POULE B (ASFO)

Samedi 6 février

Joseph Gaye 11h: UGB – DUC

Marius Ndiaye 13h: UCAD – Saltigué

15h: Jaraaf- JA

