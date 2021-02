Présent en conférence de presse cet après-midi, Jürgen Klopp a donné des nouvelles de ses joueurs actuellement à l’infirmerie. Le technicien allemand espère compter sur Sadio Mané pour le choc de dimanche face à Manchester City. L’attaquant des Lions va effectuer, avec Fabinho, une partie de la séance de ce soir avec le groupe.

Orphelin de son joyau sénégalais lors des deux matchs précédents soldés par une victoire et une défaite, Jürgen Klopp a annoncé ce vendredi en conférence de presse que ces deux éléments blessés dernièrement, Sadio Mané et Fabinho, pourraient rejoindre l’équipe en séance d’entraînement ce soir et mieux pourraient être alignés dimanche face ç City.







Absent lors des deux dernières sorties des Reds, Sadio Mané devrait se remettre de sa blessure pour aider son équipe qui sort d’une défaite amère ce mercredi contre Brighton (0-1).

The boss provides an injury update on Mane, Alisson and Fabinho…#LIVMCI — Liverpool FC (@LFC) February 5, 2021

