Après deux défaites et un match nul lors des trois dernières journées, face à Toulouse (0-1), Rodez (1-1) et Ajaccio (0-1), le FC Sochaux s’est repris de belle manière en dominant nette Chambly sur sa pelouse sur le score de 4 buts à 1.

Mais cette belle victoire sochalienne a été marquée par le but contre son camp du défenseur sénégalais Joseph Lopy, synonyme de l’ouverture du score pour Chambly. Outre Joseph Lopy, quatre autres Sénégalais étaient de la partie pour Sochaux : Pape Faye, Abdallah Ndour, Ousseynou Thioune (titulaire) et le très jeune Rassoul Ndiaye (rentré en cours de jeu).

Avec ce résultat, l’équipe d’Omar Daf monte à la huitième position du Classement de Ligue 2 avec 32 points.

🔚😍 Une réaction #MadeInSeloncourt !

👊 Mené à la pause, le FCSM s'impose largement face au @FCCOISE grâce à sa doublette Lasme-Virginius (et à un but de @9k_gold) et renoue avec la victoire !

1⃣-4⃣ #FCCOFCSM pic.twitter.com/fHLbKQ56AA

— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) February 5, 2021