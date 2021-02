Le FC Platinum, adversaire du Jaraaf en Coupe CAF, est parti à Harare où il effectuera son stage de préparation avant la double confrontation.

Le FC Platinum a déjà une idée sur ce qu’il compte faire en vue de préparer au mieux la double confrontation décisive face au Jaraaf. Le Club zimbabwéen devrait passer quelques jours au bord du Rufaro Stadium où il accueille le Jaraaf. Un stage bloqué qui aura pour but de permettre au staff technique de mettre en place une équipe solide et compétitive et de permettre aux joueurs de s’acclimater au mieux de la température.







Pour cette double confrontation comptant pour les barrages d’accession à la phase de poule de la Coupe CAF, le Jaraaf jouera le match aller le 14 février prochain et la manche retour se dispute une semaine plus tard au Sénégal, au Stade Lat Dior de Thiès. Pour rappel, le FC Platinum n’a disputé aucun match depuis un mois. La dernière rencontre des Zimbabwéens remonte au 6 janvier dernier, lorsqu’ils se faisaient éliminer en préliminaires de Ligue des Champions par Simba SC.

wiwsport.com