Sadio Mané est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Sénégalais contribue à fort aux meilleures performances de son Club et de sa sélection. Raison pour laquelle il est très admiré, notamment par Amara Baby.

Avec la sélection nationale du Sénégal et surtout avec Liverpool, son Club actuel, Sadio Mané fait trop souvent l’unanimité. Depuis son début de carrière, l’ailier sénégalais ne cesse d’impressionner les observateurs et les amateurs du ballon rond. Savoir marquer, savoir faire marquer ses partenaires, savoir jouer au foot … Bref, Sadio Mané sait tout faire.







Des performances remarquées qui forcent l’admiration. Lors d’un entretien exclusif, la Radio-télévision belge de la Communauté française, RTBF a pu rencontrer le Sénégalais, Amara Baby. Au cours de l’interview, l’ailier de KAS Eupen a répondu à de nombreux sujets et s’est longuement attardé tout particulièrement sur Sadio Mané. Un joueur qu’il semble beaucoup admirer…

« Celui-là, il est trop fort ! Tu vas jouer à Madagascar, sur un terrain qui ne ressemble à rien : tu as du mal à prendre tes appuis… et lui, il t’aligne les contrôles faciles, comme s’il jouait sur un terrain-galette ! (sic) S’il est sympa ? C’est un COM-PA-TRI-OTE ! (Il découpe les syllabes à nouveau) Mais non, il ne m’a pas encore invité à Liverpool ! » (rire) », a dit le joueur.

Né le 23 février 1989 au Blanc-Mesnil en France et âgé aujourd’hui de 31 ans, Amara Baby est passé par différents Clubs français et belges. Il a notamment côtoyé Sadio Mané en 2015 lorsqu’il a été appelé en sélection par Aliou Cissé. Aujourd’hui, il évolue en Pro League du coté du KAS Eupen avec lequel il a disputé 15 matchs cette saison.

