Moussa Ndiaye, qui découvrira cette année la Youth League avec le Barça, connaît déjà son adversaire pour cette nouvelle version de la Ligue des Champions des moins de 19 ans. Lors du tirage au sort que l’UEFA a réalisé en en vidéoconférence ce mercredi, le club catalan est tombé sur le Dynamo Kiev, dans un match unique qu’il devra jouer à l’extérieur en terre ukrainienne le 2 ou 3 mars.

Groupe 1

Olimpiacos – Manchester City

Inter de Milan – Bayern Munich

Sevilla FC – Paris Saint Germain

Shakhtar Donetsk – FC Porto

Groupe 2

AFC Ajax – FC Krasnodar

Manchester United – Real Madrid CF

İstanbul Başakşehir – Club Brugge

Atalanta – RB Leipzig

Groupe 3

FC Zenit – Rennes

Juventus – Borussia Dortmund

Midtjylland – Atlético de Madrid

Groupe 4

Liverpool – Olympique de Marseille

Dynamo de Kiev – JUVENIL A FC Barcelone

Lokomotiv – Ferencvaros

B.Monchengladbach – Lazio

⚽ #UYL round of 64 draw made

🗓 Ties on 2 and 3 March

🏆 Who is your tip for the title?

— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) January 27, 2021