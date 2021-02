Abdallah Sima était titulaire au coup d’envoi du match face au Fastav Zlin, pour cette seizième journée de Fortuna Liga. L’ailier sénégalais en une mi-temps a fait ce qu’il aime le plus : inscrire des buts.

Abdallah Sima a marqué un but et délivré une passe décisive (pour le premier but du Slavia Prague) en à peine 45 minutes. Son équipe menait déjà par 5 buts à 0 avant la pause face au Fastav Zlin ce mercredi. Grace à ce nouveau but, l’ailier sénégalais est désormais auteur de neuf réalisations en sept titularisations. Il a inscrit 12 buts en 17 rencontres entre le Championnat et l’Europa League cette saison.







⏲️ POLOČAS | Fantastická první půle ve Zlíně znamená pětigólové vedení sešívaných! Ve stém ligovém zápase trenérského týmu zatím vstřelil hattrick Jan Kuchta, branky přidali i Abdallah Sima a Peter Olayinka! 🥳 #zlisla pic.twitter.com/Yb42rBU5Xl — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) January 27, 2021

wiwsport.com