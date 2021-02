Dans le cadre de la 20ème journée de Premier League, Chelsea (10ème , 29 points) reçoit Wolverhampton (14ème , 22 points) ce mercredi (18 heures). Ce match, synonyme de première sur le banc des Blues pour l’entraineur allemand Thomas Tuchel, fait aussi l’unanimité sur sa première composition. Et pour défier les Wolves, Tuchel A préféré porter son choix sur Edouard Mendy au dépens de Kepa Arrizabalaga comme on l’aurait imaginé.

Le onze de Chelsea : EdouardMendy, Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Chilwell, Jorginho, Kovacic, Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi, Giroud.

Here is the first Chelsea team of the Thomas Tuchel era! 📝🔵#CHEWOL pic.twitter.com/cqHQXUUmyK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2021