Arrivé de Rennes en aout 2020, Édouard Mendy s’est imposé en si peu de temps comme portier numéro 1 dans les buts de Chelsea, reléguant Kepa Arrizabalaga sur le banc.

Mais depuis quelques semaines, les résultats tardent à venir pour les Blues et cela à couter la tête à Frank Lampard et un nouvel entraineur arrive : Thomas Tuchel. Pour rebattre les cartes au poste de gardien ?







Qui d’Edouard Mendy ou Kepa Arrizabalaga est le numéro 1 ? C’était l’un des grands débats du début de saison de Chelsea, l’une des questions les plus régulièrement posées à Frank Lampard en conférence de presse, et la réponse a été bien tranchée par le coach anglais. Faisant alors du gardien sénégalais son numéro 1 après des performances décevantes de Kepa.

Mais, suite à des débuts tranchants, couronnés par plusieurs clean-sheets, Edouard Mendy a semblé être trahi par sa défense. Le Sénégalais n’arrivait plus a fermé sa cage et Chelsea n’arrêtait pas non plus de décevoir. Des mauvais résultats qui ont conduit au board du Club londonien à se séparer de Frank Lampard, remplacé 24 heures plus tard par Thomas Tuchel. Un nouvel entraineur, une nouvelle stratégie. De nouveaux choix ? Ça ne manquera évidemment pas.

Mendy toujours titulaire ?

Ce mercredi, à l’occasion de la 20e journée de Premier League. L’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain dirigera donc son premier match depuis le banc des Blues. Edouard Mendy restera t-il le gardien titulaire de Chelsea devant Kepa Arrizabalaga, gardien le plus cher au monde ? Réponse dès cet après-midi à Stamford Bridge pour la réception de Wolverhampton (18 heures).

wiwsport.com