Pour sa 150e apparition avec Bristol City, Famara Diedhiou a frappé fort. L’international sénégalais était à son meilleur niveau pour offrir aux hommes de Dean Holden leur 12e victoire de cette campagne en championship. Auteur de l’ouverture du score, à la 22e minute, le joueur de 28 ans a, quatre minutes plus tard, réalisé un doublé.

«C’est toujours un plaisir de marquer. Je pensais que nous avions commencé le match avec brio avec les deux buts. Huddersfield est une équipe en bas de tableau mais le plus important, ce sont les trois points et c’est bien !. C’étaient deux belles passes décisives et je devais être calme pour les marquer« , », a déclaré Diedhiou à Robins TV après le match. Grâce à cette victoire, Bristol City grimpe à la huitième place du classement avec 39 points.

Désormais a six réalisations dans son compteur, l’international sénégalais affiche des statistiques satisfaisantes et prometteuses malgré sa faible moyenne de minutes disputés par match (7 titularisations en 22 matchs, 35 minutes par match).

150 appearances tonight with @BristolCity ⚽️⚽️ and a win at the end. Well done lads we have to keep going🔥.

