Voici le tour d’horizon des résultats des Lions évoluant en Europe en Ligue 1, Premier League, Serie A, LaLiga entre autres ! Ligue 1 (France) :

En ouverture de la 20e journée de Ligue, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’un bouchée de Montpellier vendredi (4-0). Une rencontre d’où Abdou Diallo était titulaire et Idrissa Gueye resté sur le banc. Les Parisiens sont leaders avec 45 points.







Le Stade Rennais de Mbaye Niang, absent et Alfred Gomis, toujours remplaçant, a été surpris ce dimanche sur son terrain par Lille de Boubabaky Soumaré (titulaire) et Cheikh Niasse (absent). Les Lillois rejoignent le PSG en tête avec 45 points et laissent les Rennais à 36 points à la cinquième position.

Sur sa pelouse ce samedi, l’AS Monaco a remporté une importante victoire devant l’Olympique de Marseille (3-1). La nouvelle recrue monégasque Krepin Diatta a fait ses débuts en rentrant à la 68e minute à la place de Sofiane Diop. Coté marseillais, Pape Alassane Gueye était de la partie. L’AS Monaco est quatrième avec 39 points et devance l’OM de 7 unités, au sixième rang.

Les Girondins de Bordeaux ont signé ce dimanche une troisième victoire d’affilée en dominant le SCO d’Angers. Youssouf Sabaly qui faisait face à Sada Thioub, a disputé l’intégralité de la rencontre. Ce dernier est sorti après une heure de jeu. Bordeaux, septième, compte 32 points et les Angevins sont 10ème avec 30 points.

Avec un Pape Matar Sarr, auteur de 90 minutes de haute facture dans l’entrejeu, le FC Metz a disposé du FC Nantes ce dimanche par 2 à 0. Remplaçant en début de rencontre, Lamine Gueye est rentré après 64 minutes de jeu. Opa Nguette était absent. Cette victoire permet au FC Metz d’occuper la huitième place avec 31 points.

Après une défaite à Lille la semaine dernière, le Stade de Reims s’est repris ce dimanche suite à sa victoire sur le Stade Brestois (1-0). Boulaye Dia était titulaire et a eu droit à 81 minutes. En l’absence de Dialy Kobaly Ndiaye, le gardien Yehvann Diouf était sur le banc des remplaçants. Reims est 14e avec 24 points.

Habib Diallo est le Strasbourg ont été tenus en échec ce dimanche par Dijon de Moussa Konaté et Pape Cheikh Diop (1-1). Diallo a joué une bonne partie de la rencontre. Moussa Konaté et Pape Cheikh sont rentrés en cours de jeu. Avec ce résultat, Alsaciens et Dijonnais sont respectivement 15e avec 24 points et 18ème 15 points.

Le match du Nimes Olympique de Sidy Sarr et Moussa Koné, qui devait jouer ce dimanche contre Lorient, est reporté. Nîmes est 19ème avec 15 points.

FA Cup (Angleterre) :

Face au break de la Premier League, c’est la FA Cup qui était à l’action en Angleterre ce weekend. Commencer par la rencontre de ce samedi entre Sheffield United de Lys Mousset et Iliman Ndiaye face à Plymouth Argyle. Les Blades ont validé leur qualification au prochain tour suite à leur victoire (2-1). En l’absence de Lys Mousset, le jeune milieu de terrain Iliman Ndiaye était de la partie mais est resté sur le banc.

Bristol City de Famara Diédhiou a aussi fait le boulot devant Millwall et file au prochain tour. Ce samedi, Bristol s’est imposé par 3 buts 0 avec un but de Famara Diédhiou.

Edouard Mendy n’était pas présent ce dimanche lors de la visite Luton Town à Stamford Bridge. Le Sénégalais a été suppléé par l’Espagnol Kepa Arrizabalaga. Mais les Blues sont néanmoins qualifiés suite à une nette victoire de 3 buts à 1.

Ce dimanche, Liverpool de Sadio Mané a été sorti de la FA Cup par Manchester United. Les Reds se sont inclinés sur le score de 2-3. Sadio Mané est rentré en cours de jeu.

Championship (Angleterre) :

Ce vendredi, lors de la 25ème journée de Championship, Watford a signé un important succès sur la pelouse de Stoke City (2-1). Et c’est grâce à un but d’Ismaila Sarr que les Hornets ont réussi à s’imposer. L’ailier sénégalais, qui disputé l’intégralité de la rencontre, a permis alors à son équipe de se poser au troisième rang de la D2 anglaise avec 46 points à son actif.

Super Lig (Turquie) :

Sans Mbaye Diagne, qui purge une suspension, Galatasaray s’est difficilement défait de Yeni Matatyaspor ce dimanche (1-0). Actuellement dauphin de Beşiktaş, Galatasaray compte 39 points, 5 de moins que le leader.

Gaziantep de Papy Djilobodji l’a pas eu facile ce dimanche devant Hatayspor de Mame Biram Diouf. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Leur permettant de maintenir leur position respectivement au quatrième rang (35 points) et sixième (32 points). Papy Djilobodji était absent. Mame Biram lui a disputé l’intégralité de la rencontre.

Lorsque Alassane Ndao est présent, Karagümrük gagne comme ce dimanche. Sur le terrain Denizlispor, le promu s’est imposé par 2 buts à 1 avec une réalisation d’Alassane Ndao. Pape Alioune Ndiaye était aussi de la partie et a joué l’intégralité du match. Avec ce nouveau succès, Karagümrük s’installe à la huitième position avec 30 points.

Ce dimanche, Goztepe de Chérif Ndiaye a été battu par le leader du Championnat Beşiktaş (1-2). Chérif Ndiaye a joué toute la partie. Lamine Gassama était absent. Avec ce revers, Goztepe reste à la onzième place avec 25 points.

L’İstanbul Başakşehir de Demba Ba a été tenu en échec ce samedi par Rizespor (1-1). Le Sénégalais est rentré en cours de jeu. L’İstanbul Başakşehir occupe la 14ème place avec 24 points. A noter qu’ils sont les Champions en titre de Super Lig.

La traversée du désert continue pour Gençlerbirliği de Zargo Touré. Ce samedi, cette équipe a subi une quatrième défaite consécutive sur son terrain face à Trabzonspor. Zargo Touré, capitaine du jour a disputé l’intégralité de la rencontre. Gençlerbirliği est actuellement 18ème avec 19 points.

Ce Lundi, Alanyaspor (7ème , 31 points) de Babacar Khouma accueille Ankaragücü (18ème , 19 points) d’Aliou Badji et d’Assane Dioussé.

Fenerbahçe (3ème , 39 points) de Papiss Demba Cissé et Mame Baba Thiam accueille Rizespor.

Serie A (Italie) :

Quelques jours après avoir perdu la finale de la Supercoupe d’Italie, Naples de Kalidou Koulibaly a encore perdu ce dimanche. Cette fois lors de son déplacement sur la pelouse de l’Hellas Verona (1-3). Kalidou Koulibaly a joué toute la partie et Naples descend au sixième rang avec 34 points.

Avec le troisième but de la saison pour Keita Baldé Diao, la Sampdoria Gênes a pris le meilleur lors de son déplacement ce dimanche sur la pelouse de Parme (2-0). L’ailier sénégalais a cédé sa place à la 58e minute. Cette nouvelle victoire permet à la Sampdoria 10ème place avec 26 points.

LaLiga :

Ce samedi, Eibar de Pape Kouli Diop est allé partagé les points avec le Celta Vigo (1-1). Pape Kouli est rentré dans le dernier quart d’heure. Eibar occupe la 15ème place de Liga avec 20 points.

LaLiga 2 :

Titulaire avec Mallorca ce samedi, Amath Diédhiou a participé avec un but à la victoire de son équipe sur le terrain du Rayo Vallecano (3-1). Le RCD Mallorca est deuxième avec le meme nombre de points que le leader Espagnyol (45 points).

Pro League (Belgique) :

La première sortie post-Krepin Diatta du Club Brugge a failli être fatale. En effet, ce dimanche, le Club Brugge a dû remonter Genk pour s’imposer (3-2). Youssouph Badji est rentré en toute fin de match. Le Club Brugge assoit ainsi confortablement sur don fauteuil avec 12 points d’avance sur son dauphin.

Ce samedi, le Royal Antwerp d’Abdoulaye Seck s’est incliné sur sa pelouse face à Oostende de Makhtar Gueye et Mamadou Thiam (1-2). Les deux joueurs cités étaient titulaires. Mamadou Thiam est rentré en cours de jeu. Avec ce résultats, l’Antwerp reste troisième avec 37 points. Oostende suit de près avec 35 points (6ème).

En déplacement sur la pelouse de Malines ce samedi, le KAS Eupen d’Amara Baby a été lourdement battu (3-0). Amara Baly était titulaire. Eupen occupe la onzième place avec 30 points.

Le Cercle Brugge de Franck Kanouté s’est révolté ce samedi. Après 10 matchs sans la moindre victoire : 9 défaite et un nul, le Cercle a battu Courtrai de Pape Habib Gueye, titulaire. Franck Kanouté est rentré la 79e minute. Le Cercle est avant dernier avec 22 points et Courtrai occupe la 13ème position avec 29 points.

En dépit de la défaite de ce dimanche face au Standard de Mbaye Lèye, un homme a été brillant dans les rangs de Charleroi : Mamadou Fall. L’attaquant de 29 ans a inscrit son cinquième et sixième but en Pro League cette saison durant cette rencontre. Charleroi occupe la huitième place avec 33 points.

Bundesliga (Allemagne) :

Sans Salif Sané mais avec Malick Thiaw resté sur le banc, Schalke 04 a logiquement été battu ce samedi par l’ogre Bayern Munich (0-4). Schalke est dernier de Bundesliga avec 7 points.

Super League (Grèce) :

L’Olympiacos (48 points) conforte sa place de leader de Super League grecque suite à sa courte victoire de ce dimanche sur le terrain de Atromitos (1-0). Ousseynou Ba était titulaire et a cédé sa place à Pape Abou Cissé à la 64e minute.

Buteur, Abdallah Sima a participé à la nette victoire du Slavia Prague ce samedi sur le terrain de Karvina (3-1). Le Slavia est plus que jamais leader avec 41 points, avec 6 longueurs d’avance sur son dauphin.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Hamidou Keyta (11 buts cette saison) a permis, ce dimanche, le FC Botoșani de l’emporter avec 4 buts à 0 devant le Dinamo Bucarest. Botoșani est septième de son Championnat avec 24 points.

