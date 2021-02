Ce week-end, la zone Centre et Sud a accueilli les tours préliminaires qualificatifs au tournoi national qui aura lieu le week-end prochain.

Le premier escale de l’ASTEQ a eu lieu dans le région de Tamba dont le bureau régional a été installé. La compétition a démarré le soir (19h) et 4 équipes étaient en lice : Delta, Doundou, Don Bosco et Ecobat.







A Kaffrine où trois clubs aussi participaient à la compétition: Ngelemou de Kaffrine, Bambouck de Kounghel et Manko de Mbirkilane. Le tournoi s’est déroulé ce dimanche.

A l’issue de ces joutes, les clubs qualifiés sont Don Bosco, Ecobat et Ngelemou en Double et Single. Elles vont représenter la zone Centre et Sud au prochain tournoi national de Teqball qui aura lieu à Dakar, le week-end prochain.

wiwsport.com