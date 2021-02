La 20ème journée de Super Lig va offrir un bon duel entre deux sénégalais : Papy Djilobodji et Mame Biram Diouf. Les deux joueurs sont titulaires pour la rencontre devant opposer Gaziantep à Hatayspor (16 heures).

Deux équipes en bonne forme. Deux joueurs dans leurs meilleurs jours. La rencontre entre Gaziantep et Hatayspor de ce dimanche en Super Lig s’annonce intéressante et l’enjeu ne manque. En effet, Gaziantep occupe la quatrième place (34 points) et pourrait la perde face en cas de défaite à Hatayspor.







Le onze de Gaziantep :

Le onze de Hatayspor :

