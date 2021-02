Dans des moments durs depuis quelques semaines, Liverpool s’aligne à Manchester United sans Sadio Mané pour la rencontre comptant pour le quatrième tour de FA Cup. Les Reds restent sur cinq rencontres sans la moindre victoire et ont été tenus en échec la semaine dernière par leur adversaire du jour.

Here’s how we line up against @ManUtd 👊#MUNLIV | #FACup

— Liverpool FC (@LFC) January 24, 2021