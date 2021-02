Krepin Diatta a disputé ce samedi son premier match avec l’AS Monaco, victorieux à domicile sur l’Olympique de Marseille (3-1). Niko Kovac, le technicien Asémiste, a dressé le bilan de la première apparition du Sénégalais, devant la presse.

Niko Kovac a dit tout le bien qu’il pense de son nouveau joueur au micro de Téléfoot : « Je suis heureux qu’il soit ici. Il jouait très bien avec Bruges, il y a marqué 10 buts cette saison et je suis sûr qu’il nous aidera beaucoup à l’avenir. Sur quelques situations, on a vu ses qualités, qu’il est rapide. On va compter sur lui dans le futur. »







Krepin Diatta est arrivé en milieu de semaine à l’AS Monaco en provenance du Club Brugge. L’international sénégalais a signé un contrat de longue durée allant jusqu’en juin 2025 pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros.

