As Pikine enregistre une victoire pour la quatrième journée de la Ligue 1 sénégalaise de football cet après-midi devant Génération Foot, 3-1 grâce à des buts signés Cheikh Ngom, Landing Sagna et Lamine Corea.

Il n’y a pas eu de round d’observation dans cette rencontre entre l’As Pikine et le Génération Foot. Les vert-rouge n’ont pas perdu de temps et ont cueilli à froid les vainqueurs du championnat sénégalais de 2019 au Stade Alassane Djigo, même si le ballon ne finit pas sa course dans la lucarne, une-deux entre Cissè et Fall a sérieusement alerté le portier des visiteurs Mouhamed Niare (1e).







Les Pikinois encore à l’offensive par l’intermédiaire de Cissè, qui cette fois ci est contraint par le capitaine des académiciens de Déni Birame. Génération Foot, pour sa part, mettait en danger la défense pikinoise sur deux accélérations de Bababcar Sanneh. La période a ensuite été animée, avec plusieurs occasions de part et d’autre, mais les deux clubs regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge.

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre change en faveur des visiteurs. Génération Foot étouffe son adversaire, crée de plus en plus d’occasions. À la 55e, Babou Sène, de la tête trompe le portier pikinois et ouvre le score. Le réveil est brutal pour l’As Pikine. Sans public, les Pikinois ont trouvé les ressources pour revenir au score.

Remontada

Gênés par le pressing des banlieusardes dans cette deuxième période, les académiciens évoluent assez bas sur la pelouse et tentent de profiter des contres pour surprendre l’As Pikine, tandis que les coéquipiers de Amath Cissè monopolisent le cuir.

Poussant les protégés de Mady Touré à multiplier des pertes de balles. D’abord, à la 62e minute, le capitaine Cheikh Ngom remet les pendules à l’heure. Ensuite c’est le tour de Landing Sagna de doubler la mise avant que Lamine Correa transforme le penalty obtenu par Mamadou Lamine Mbengue. Grâce à cette belle victoire, l’As Pikine se positionne à la deuxième place à trois points du leader Diambars. Par contre Génération Foot est désormais 9e au classement.

wiwsport.com