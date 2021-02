Les Chamois niortais, en quête d’un succès depuis le 12 décembre, se déplaçaient ce samedi 23 janvier en Lorraine pour défier Nancy, lors de la 21e journée du championnat de Ligue 2. Une rencontre qui s’est terminée par un nul malgré le doublé de Pape Ibnou Ba (2-2).

Sortir au plus vite de cette spirale négative. C’était le souhait des hommes de Sébastien Desabre qui n’ont plus gagné un match depuis le 12 décembre et un succès contre Ajaccio. La suite a été en effet moins glorieuse avec notamment des défaites contre Troyes et Amiens sur leur terrain et contre Valenciennes sur tapis vert sans oublier l’élimination en Coupe de France mercredi à Toulouse. Malheureusement le doublé de Pape Ibnou Ba n’a pas permis à Niort de s’imposer.







Auteur de l’ouverture du score (12ème), l’ancien attaquant du Stade de Mbour a ensuite inscrit le 2-1 (62′), mais son équipe va finalement craquer et encaisse l’égalisation à quelques minutes de la fin de la partie. Avec ces deux buts, Pape Ibnou Ba franchit le cap des 10 avec Niort en Ligue 2 cette saison.

