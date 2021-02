L’AS Monaco a renversé l’Olympique de Marseille ce samedi dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1 (3-1). Cette rencontre a été marquée par les débuts de Krepin Diatta sous ses nouvelles couleurs.

LAS Monaco recevait l’Olympique de Marseille ce samedi soir, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Au Stade Louis-II, les Asémistes voulaient confirmer après trois victoires de suites tandis que les Olympiens voulaient se remettre de leurs deux défaites d’affilées et retrouver de la confiance avant de s’engouffrer dans une crise totale. Et c’est l’AS Monaco qui réalise la parfaite performance.







Menés dès la 12e minute par un but de Nemanja Radonjic, les Monégasques ont réagi au retour des vestiaires et renversent la vapeur suite aux buts de Guillermo Maripan (47′), Aurélien Tchouaméni (75′) et Stevan Jovetic (92’+2). Monaco monte à la quatrième marche du classement avec 39 points.

Recruté en milieu de semaine en provenance du Club Brugge (Belgique), Krepin Diatta a fait son baptême du feu en Ligue 1 durant cette rencontre. L’international sénégalais est rentré 68e minute en remplacement à son compatriote Sofiane Diop.

C'est terminé au Stade Louis-II 🙅‍♂️

Quelle réaction de nos Monégasques qui s'imposent après avoir été menés 1-0 à la pause ! Bravo les gars 👏 👊 𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 👊 3⃣-1⃣ #ASMOM pic.twitter.com/K6v9XRf9Mc — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 23, 2021

