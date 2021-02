La véritable attraction de ce weekend en Ligue 1 a tournée en faveur de l’AS Pikine, victorieuse sur Génération Foot par 3 buts à 1.

Mal embarquée car menée au score par Génération Foot après l’ouverture du score de Babou Sèye, l’AS Pikine a renversé la situation grâce, notamment, à des buts de Mame Thierno Dioum, Landing Sagna et Lamine Corea (s.p) samedi soir (3-1), lors de la quatrième journée du Championnat national de Ligue 1.







De quoi permettre aux Pikinois de devenir provisoirement dauphin du leader Diambars au classement, avec le même nombre de points que le troisième Teungueth FC, qui est allé battre Mbour Petite-Cote (1-0). Les hommes de Youssouph Dabo ont un match en moins.

Pour sa part, Génération Foot n’y arrive plus. L’équipe de Déni Biram Ndao n’a plus gagné en Ligue 1 depuis la première journée face à la lanterne rouge, US Gorée. GF a été battue par Dakar Sacré-Cœur lors de la dernière journée et certainement, les doutes commencent à s’installer.

Les résultats de la 4ème journée

Samedi 23 Janvier

Diambars 2-1 Dakar Sacré Cœur

AS Pikine 2-1 Génération Foot

Casa Sports 3-0 Stade de Mbour

Jaraaf 1-4 AS Douanes

Mbour PC 0-1 Teungueth FC

Niarry Tally 0-1 Ndiambour

Dimanche 24 Janvier

CNEPS Excellence – US Gorée

