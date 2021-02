Dans le cadre du quatrième tour de la FA Cup, Bristol City FC effectue un déplacement sur la pelouse de Millwall et les Robins ont ouvert le score grâce à Famara Diédhiou.

Famara Diédhiou devient de plus en plus indispensable pour Bristol City. En Championship comme dans les autres compétitions domestiques, l’attaquant sénégalais porte son équipe vers le haut. Et c’est encore le cas ce samedi face à Millwall avec son ouverture du score.







Sur un penalty obtenu par lui-même, Famara s’en charge et prend parfaitement à contre pied le gardien adverse. C’est son sixième but de la saison (toutes compétitions confondues).

wiwsport.com