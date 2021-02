Moussa Ndiaye plus connu sous le nom de Commissaire est un parent de Sadio Mané. Dans cette interview, il parle de l’enfance de Sadio Mané et confie qu’il était plus fort quand il était petit.

« C’est vrai que Bambaly a eu beaucoup de talents avant Sadio Mané mais lui, il est incroyable. Le niveau qu’il a aujourd’hui peut surprendre les autres mais pas nous les habitants de Bambaly. Il était meilleur que nous tous, il avait cette capacité de dribbler tout le monde. Au village, on dit qu’il n’est plus fort comme avant. Il prenait des responsabilités tout seul. Le haut niveau c’est un autre monde, il faut jouer collectivement » explique Commissaire qui a aussi eu une carrière professionnelle comme Sadio Mané.







Toujours dans ses révélations, Commissaire confie avoir eu une discussion avec le n10 des Lions. Et ce dernier de lui révéler: « Si je suis arrivé à ce stade, c’est grâce au travail, la famille et les prières. Mais je dois te confesser quand les autres allaient en fête la nuit ou à 14h, moi je partais courir. » et lui d’ajouter, « A l’entrainement, il était plus fort que nous. Il était toujours prêt physiquement. »

Construction d’hôpital, lycée, stade et dons alimentaires, les œuvres sociales de Sadio Mané sont nombreuses. Ces actes du Lion font de lui une personne respectée. Dans son village, l’attaquant de Liverpool est un modèle à suivre rapporte son proche. « Tout ce qu’il fait à Bambaly ne nous surprend pas par rapport à l’éducation qu’on nous a inculqué. Toutefois, il faut dire qu’il y’a des personnes qui viennent d’un village ou d’une grande ville, qui réussissent et font ce que Sadio fait. Il est un exemple pour nous les habitants du village. Aujourd’hui, Bambaly est en chantier. Il y’a beaucoup de projets en chantier. Grace à lui, Bambaly est connu et commence à changer. Et ce qui n’est pas dévoilé au public est plus important. »

wiwsport.com