Un but sur penalty de Ashley Barnes à la 83e minute a permis à l’actuel 16e de Premier League, Burnley de remporter le match. Cette défaite de Liverpool à Anfield Stadium signifie beaucoup de choses négatives pour les hommes de Jurgen Klopp.

En effet, Liverpool a subi sa troisième défaite de la saison et n’a plus gagné en Premier League depuis maintenant cinq rencontres. Autre, c’est pour la première fois que la stars sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané perd à Anfield depuis son arrivée au Club de la Merseyside après y avoir disputé 68 matchs en championnat.

1 – This was Liverpool’s first defeat in 69 Premier League games at Anfield (W55 D13) since losing 1-2 to Crystal Palace in April 2017. It was the second-longest unbeaten home run in English top-flight history, after Chelsea’s 86 games ending in October 2008. Smash. pic.twitter.com/aym7hcTcpF

