Il n’en a pas fallu longtemps pour que le transfert de Krépin Diatta vers l’AS Monaco se concrétise. Le club de la Principauté a officialisé l’arrivée du joueur sénégalais de 21 ans pour un montant de 20 millions d’euros. Il sera lié au club jusqu’en juin 2025.

Krépin Diatta est officiellement un joueur de l’AS Monaco. Après trois ans passés en Belgique, le jeune ailier sénégalais a posé ses valises à la Principauté pour un contrat de 5 saisons. S’il a coûté 20 millions d’euros au champion de France 2017, Krépin Diatta qui arrive avec une posture de jeune leader, ne devra pas attendre longtemps pour s’imposer dans la formation de Niko Kovac.







Une belle équipe composée pour la plupart de jeune, permettra à Diatta de progresser dans son jeu et son caractère. Il aura plus de visibilité et pourra aider les Monégasques actuellement installés à la 4ème place du tableau de Ligue 1, à décrocher une place en Coupe européenne, mieux en Ligue des Champions la saison prochaine.

👋 𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙆𝙧𝙚𝙥𝙞𝙣 𝘿𝙞𝙖𝙩𝙩𝙖 🇲🇨

𝙻𝚎 𝚌𝚘𝚞𝚝𝚎𝚊𝚞 𝚜𝚞𝚒𝚜𝚜𝚎 👌#WelcomeKrepin pic.twitter.com/NIWnouUMO6 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 21, 2021

