Après la troisième journée, le championnat sénégalais vibrera à partir de ce samedi au son des rencontres de la quatrième journée de la Ligue 1. Tous les matchs se joueront à la même heure, à 16h.

Le duel phare de cette journée sera sans doute le match des académiciens au stade Amadou Barry. Qui mettra aux prises le Diambars de Saly, l’actuel leader du championnat (7 points), à l’AS Dakar Sacré Cœur septième au classement. Apres un match nul (1-1) enregistré face au Jaraaf de Dakar, les coéquipiers de Libasse Gueye sont au risque de perdre leur première place en cas de résultat négatif. En cas de succès au stade Fodé Wade de Saly, le DSC occupera la première place en Ligue 1 sénégalaise.







Les « africains » seront également au menu. Le Teungeuth Fc se déplacera au terrain la Tanière pour défier les pélicans du stade de Mbour, 8e avec 3 point enregistrés. A la même heure, le Jaraaf de Dakar reçoit As Douanes sur la pelouse d’Amadou Barry. Toujours à 16 heures, As Pikine croisera les hommes des Djiby Fall de Génération Foot au stade Alassane Djigo.

Samedi 23 janvier : Jaraaf-AS Douanes, Niary Tally-Ndiambour, Diambars-DSC, Mbour PC-TFC, AS Pikine-Génération Foot, Casa Sports-Stade de Mbour. Un seul match se jouera le dimanche sur la pelouse de Lat Dior de Thiès et opposera Us Gorée à CNEPES d’Excellence.

wiwsport.com