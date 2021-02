Les dirigeants de l’AS Monaco ont livré leur première impression pour le site officiel du club après la signature officielle de Krépin Diatta.

Krépin Diatta a officiellement quitté le Club Brugge et est officiellement devenu un nouveau joueur de l’AS Monaco ce jeudi. L’international sénégalais s’est engagé pour 20 millions d’euros avec un contrat allant jusqu’en juin 2026 avec le Club de la Principauté. Après son arrivée, les dirigeants monégasques ont livré leur impression sur le joueur.







Oleg Petrov / Vice-Président et Directeur Général : « Nous sommes ravis que Krépin, qui était suivi par de nombreuses écuries européennes, rejoigne l’AS Monaco. C’est un jeune joueur talentueux, qui a fait preuve de beaucoup de qualités dans le championnat belge et qui est déterminé à poursuivre sa progression à Monaco, en Ligue 1. Cela démontre l’attractivité que suscite l’AS Monaco et témoigne des efforts entrepris par le club pour accroître le potentiel de l’équipe sur la durée. »

Paul Mitchell / Directeur Sportif : « A l’image de ses qualités de percussion, de dynamisme, de ses aptitudes dans la finition mais aussi de sa polyvalence et de son expérience internationale en dépit de son jeune âge, Krépin réunit de nombreux atouts qui lui permettront de s’intégrer au style de jeu moderne prôné par Niko Kovac (entraineur ASM). L’arrivée de Krépin s’inscrit dans la volonté du club d’élever un peu plus encore le niveau qualitatif du groupe pour cette saison et de continuer à bâtir sur le long terme. »

