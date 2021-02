Dans la 2e partie de l’interview accordée à nos confrères de Super Sport Ci, le ministre Matar Ba est revenu sur les ambitions du Sénégal au niveau africain. « On ne peut pas être la première nation africaine et ne pas le concrétiser par un trophée », clame-t-il.







En parlant de diplomatie active, le Sénégal est-il favorable pour une co-organisation de la CAN 2025 avec la Guinée?

Nous n’envisageons ni une quelconque organisation ni une co-organisation d’une CAN au moment où je vous parle. Ça n’a jamais été une position du Sénégal. Ce sont les présidents des Fédérations sénégalaises et guinéennes qui ont discuté. Mais, l’Etat du Sénégal n’a jamais eu une position sur cette question.

Quel regard jetez-vous sur le football sénégalais notamment sur la qualification de vos deux clubs en compétitions africaines?

C’est un pas extrêmement important que nos représentants sont en train de faire au niveau africain. Cela n’a jamais été facile de jouer en Afrique. C’est pourquoi le peuple sénégalais apprécie à sa juste valeur la qualification de Teungueth en phase de poule de la C1 et celle du Jaraaf au tour de cadrage de la C2.

Qu’est-ce qui explique ces résultats?

Le secret est que le Sénégal a recommencé à jouer malgré la COVID-19. Dans le sport de haut niveau, il ne faut pas rompre le fil. Il faut compétir. On joue donc notre championnat à huis clos. Dieu merci, nos équipes avancent dans la bonne direction. Aujourd’hui nous avons fait un pas. Il faut aller désormais plus loin.

C’est-à-dire?

Nous sommes en train de nous organiser car notre Ligue Professionnelle fait un excellent travail. Il y a aussi les centres de formation. Tout ce capital-là nous sert au niveau des clubs. Toutefois, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. On doit avoir plus d’ambition. On doit continuer de travailler. De son côté, l’Etat jouera sa partition en poursuivant ses investissements pour que le Sénégal conforte son rang de première équipe africaine depuis deux ans.

Justement, pensez-vous que la CAN 2021 sera enfin la bonne pour le Sénégal?

Nous sommes dans le domaine du sport. Mais notre objectif est clair. On doit gagner la CAN en 2022. On ira au Cameroun pour gagner la Coupe. Car on ne peut pas être la première nation africaine et ne pas le concrétiser par un trophée.

Super Sport Ci