Le Napoli de Kalidou Koulibaly joue un trophée ce soir au Mapei Stadium de Reggio Emilia. Les Partonepei affrontent la Juventus en Supercoupe Italienne, avec donc la possibilité de remettre la même performance en Coupe d’Italie la saison dernière. Coup d’envoi de la rencontre à 20 heures.

Les rencontres entre la Juventus et le Napoli promettent toujours des étincelles. La dernière la plus disputée remonte d’il y a peu de temps : 17 Juin 2020, en finale de Coupe d’Italie, remportée par les partenaires de Kalidou Koulibaly après tirs au but. Ce mercredi, les deux équipe se croisent pour une nouvelle finale. Celle de la Supercoppa.







Le Napoli, qui aurait aimé que cet événement ait lieu avec du public, a demandé en vain un report au mois de mai. Mais, promis, les Napolitains feront bien le voyage cette fois pour cette réédition de la finale de la Coupe d’Italie remportée en juin aux tirs au but par les joueurs de Gattuso devant la Juve de Maurizio Sarri.

La Juventus arrive avec une confiance ébranlée par la défaite sans appel contre l’Inter Milan (0-2) dimanche. Au-delà du score, l’attitude n’a pas plu du tout à Andrea Pirlo qui a poussé dimanche soir à San Siro son premier vrai « coup de gueule »: « on ne pouvait pas faire un pire match que celui-là », a pesté le « Maestro », bien décidé mercredi à ne pas laisser filer le premier trophée qu’il peut décrocher comme entraîneur.

Tantôt étincelante, tantôt terne, l’équipe de Naples tarde encore à concrétiser toutes les promesses de son bel effectif. Même si la franche victoire contre la Fiorentina (6-0) dimanche a ramené un peu de sérénité, quelques jours après que Gennaro Gattuso a convié ses joueurs à un déjeuner pour remettre de l’huile dans les rouages.

