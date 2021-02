L’un des rencontres du premier tour de la Coupe de Grèce mettra aux prises, ce mercredi, l’Olympiacos de Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba au Panetolikós. Les deux équipes se retrouvent après s’être croisées en Championnat le 9 janvier dernier (victoire de l’Olympiacos ; 2-1).

Après un bon match la semaine dernière face au PAS Giannina, Pape Abou Cissé est de nouveau aligné d’entrée par Pedro Martins, en l’absence d’Ousseynou Ba.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό, από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against Panetolikos FC is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #PANOLY #GreekCup #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/Ip7PmyAyKs

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 20, 2021