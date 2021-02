Ce week-end, à Saint-Louis, s’est tenue la première compétition officielle de Teqball. Plusieurs jeunes de la zone Nord sont venus montrer leurs talents sur cette discipline en vue de se qualifier aux prochain tour déterminant pour faire partie des meilleurs Teqers du Sénégal.

Au micro de wiwsport.com, le vice-président de l’ASTEQ (Association Sénégalaise de Teqball) se réjouit de la participation massive des jeunes lors de cette première à Saint-Louis. Au total, 7 équipes se sont affrontées lors de ce tour préliminaire. « Nous félicitons les clubs du Nord qui font preuve de détermination et ont su élever le niveau sur un délai court. Nous avons vu des jeunes avec beaucoup de potentiel. Toutefois, il reste des choses à faire sur la maitrise du règlement. Il y’a un déficit en coaching et arbitrage. Nous voulons des clubs forts partout en Saint-Louis pour développer cette discipline » a déclaré Modou Gueye Seck.







Les National Challenge Series sont des tours préliminaires qualificatifs au tournoi national qui aura lieu à Dakar en fin janvier et début février. Cette compétition est une exigence de la Fiteq, la fédération internationale pour pouvoir participer à la coupe du monde prévue en 2021. En plus de la zone Nord et Ouest, l’Asteq se déplacera dans la zone Centre et Sud (Kaffrine et Tambacounda).

wiwsport.com