L’un des 11 joueurs retenus vient du championnat local notamment la Ligue 1 qui a clôturé sa 3e journée. C’est une satisfaction pour notre sélection des meilleurs joueurs de la semaine qui a démarré le 11 janvier passé.

Edouard Mendy retrouve les couleurs des Blues. Après la déroute face à City (1-3), Chelsea a signé une victoire en 3e tour en FA Cup avec Kepa (4-0) dimanche passé. Et Mendy a gardé la bonne forme de son équipe face à Fulham à domicile. Une victoire (1-0) qui porte son nombre de clean sheet à 7 cette saison.







Solide à son poste, Kalidou Koulibaly est la patron de notre défense quand il joue. Blessé depuis fin décembre, il a raté 4 matchs avec Naples qui occupe la 3e place de la Serie A. Renouant avec le succès, le défenseur a joué toute la partie lors de la grande offensive du club au Diego Armando Maradona Stadium. Naples, sans pitié, a étrillé la Fiorentina (6-0).

Mercredi passé, Ousseynou Ba a inscrit son premier but en match officiel avec Olympiakos. Le jeune défenseur de 25 ans a permis à son équipe de garder son invincibilité lors ce match nul en coupe de Grèce.

Attendu en équipe nationale après son appel du pied à son pays d’origine, Abdou Diallo a disputé son 13e match de la saison hier. Le joueur de 24 ans a disputé toute la partie durant la victoire du PSG face à Angers (1-0).

En Turquie, ces deux joueurs sénégalais brillent presque chaque week-end. Karagumruk peut se féliciter des transferts de Alassane Ndao et Pape Alioune Ndiaye. Le premier cité a inscrit son 5e but de la saison vendredi lors de la large victoire de son club (3-1) face à celui de Zargo Touré, Genclerbirgli. Souvent positionné comme milieu offensif ou ailier droit, il porte ses fruits avec aussi 4 passes décisives en 17 matchs disputés. PAN s’est aussi illustré avec une passe décisive lors de cette rencontre. Remplacé à la fin du match, il compte désormais 3 buts et 3 passes décisives.

Le milieu défensif de Zulte Waregem est aussi retenu. Ibrahima Seck a disputé la 21e journée en Jupiler Pro League. Hier, son club a décroché une grande victoire face à Wasland Beveren (5-1). Il compte 19 matchs, 2 buts et une passe décisive.

Avec le Stade de Mbour, Talla Mbaye a punit son ancien club l’AS Pikine hier. Auteur d’un doublé, il a scellé le sort du match qui s’est soldé par une victoire du club mbourois (3-2). La rencontre compte pour la 3e journée de la Ligue 1.

En Serie B, David Diaw a inscrit son 10e but de la saison hier. Cividale del Fruli a battu Venezia (2-0). IL s’agit du 6e but consécutif pour l’avant-centre de 29 ans.

En Super Lig, nos attaquants sont en forme. Hatayspor a battu Denizlispor (2-0) et Mame Birame Diouf a inscrit le deuxième but sur penalty, Sa cinquième réalisation en 17 matchs disputés. De son coté, Babacar Khouma a montré à ses coéquipiers la voie du succès. Auteur d’un doublé, il a inscrit le premier but de la victoire d’Alanyaspor face à Erzurumspor (4-1). Il compte 7 buts.

wiwsport.com