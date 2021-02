Six sur six. Mbaye Leye a redonné des couleurs au Standard depuis son arrivée à la tête de l’équipe liégeoise. Moins brillant que lundi face à Waasland-Beveren (3-1), le Standard est parvenu à assurer l’essentiel en battant le Cercle de Bruges (0-1) malgré quelques frayeurs.

« Je suis ravi, je suis ravi surtout pour la manière. Il y a des matches où il faut souffrir », a commenté le coach du Standard qui a analysé la prestation des siens au micro d’Eleven Sports après la rencontre.







« On a eu beaucoup des déchets techniques, trop pour avoir une bonne reconversion. Il faut être plus précis dans ces situations-là car il y a des coups à jouer. On a souffert par moments mais c’est comme ça qu’on forme une équipe. Le Cercle a essayé d’élargir le jeu en deuxième période, cela nous a procuré des problèmes mais au final on est content car on fait une bonne affaire. »

Mbaye Leye espère voir la même mentalité de son équipe pour les prochaines échéances, contre Malines puis Charleroi. « Je félicite les garçons pour leur caractère. C’est comme ça qu’on va y arriver. Dans certains cas, on ne pourra pas produire du beau football. Quand c’est comme ça, il faut défendre comme des hommes. Ce que je peux dire, c’est qu’il faut continuer à travailler pour essayer d’avoir cette place qu’on mérite en fin de saison. Il faut y aller ‘step by step’. » Enfin Leye a rassuré les supporters liégeois sur les conditions de Hugo Siquet, sorti à la pause. « Il a reçu une ‘béquille’. C’était difficile de repartir à froid après ce coup. Nous espérons le retrouver le plus vite possible. »

Avec rtbf