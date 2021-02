La Confédération Africaine de Football et l’opérateur de télévision numérique StarTimes ont le plaisir d’annoncer la signature d’un accord par lequel le groupe média obtient les droits de diffusion du Championnat d’Afrique des Nations Total Cameroun 2020 dénommé CHAN TOTAL Cameroun 2020, prévu du 16 Janvier au 7 Février 2021 au Cameroun.

Selon les termes de l’accord, la Licence d’exploitation délivrée par la CAF confère à StarTimes le droit de diffuser la totalité des matches de la compétition sur les territoires d’Afrique subsaharienne, soit un total de trente-deux (32) matches.







La collaboration entre la CAF et StarTimes est la première du genre entre les deux entités, avec pour ambition d’offrir aux fans de football africain un accès plus large à l’une des plus importantes compétitions de la CAF. Cet accord renforce l’ambition de la CAF de faciliter l’accès du plus grand nombre de fans de football en Afrique, aux images de ses compétitions d’élite.

Pour Constant Omari, Président par interim de la CAF : « Nous nous réjouissons de cette alliance avec StarTimes, groupe reconnu à l’international dans le domaine de la diffusion du football qui vient valoriser l’un de nos plus beaux événements, qui rassemble un public de plus en plus nombreux. A travers ce nouveau partenariat avec un acteur de référence, nous élargissons l’audience du CHAN TOTAL pour en faire une destination incontournable des fans de football en Afrique”.

Lily Meng, Directrice générale de la division Médias de StarTimes : « StarTimes est engagé dans la promotion du football africain. Ce partenariat avec la CAF marque un tournant pour nous. En travaillant avec la CAF pour diffuser le CHAN TOTAL, StarTimes est désormais en mesure de rapprocher les fans de football de tout le continent de leurs équipes et joueurs préférés. »

Le Championnat d’Afrique des Nations Total est un tournoi conçu exclusivement pour les footballeurs évoluant dans les ligues nationales. La compétition regroupe 16 équipes réparties en quatre groupes de quatre chacun.

Avec la CAF