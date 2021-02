Amath N’diaye Diédhiou était sur une lancée extraordinaire avec Getafe jusqu’à sa grave blessure en décembre 2018. Resté un an sans jouer pour se remettre de sa rupture des ligaments croisés, Amath ne parvient pas encore à retrouver son niveau d’antan malgré sa relance à Majorque (D2 Espagne).

Amath N’diaye était il y a un peu plus de deux ans, l’un des meilleurs espoirs de l’équipe nationale du Sénégal. Alors qu’il faisait partie de la performante formation de Getafe qui prenait part à la Ligue Europa lors de la saison 2019-2020 bien qu’il n’avait pas joué. Mais en décembre 2018, une terrible rupture des ligaments croisés avait freiné son ascension dans la Liga. Alors qu’il réussissait une bonne entrée avec la Tanière et Getafe, ce coup dur est venu stoppé sa progression vers le sommet.







Guéri depuis décembre 2019, soit 374 jours après sa blessure, Amath n’a pu joué que 7 matchs lors de la saison 2019-2020 avec son club Getafe. Six mois plus tard, il achevait une saison presque perdue d’avance avec un retour de blessure difficile. Une situation qui a fini par occasionné un prêt à Majorque Fc au mois d’octobre 2020. Un prêt pour se relancer et retrouver sa forme d’antan. Et pourquoi pas regagner une place en Liga.

S’il fait partie des joueurs qui ont plus de temps de jeu dans l’attaque de Majorque, il est souvent mis au repos par son coach. Amath N’diaye avec 941 minutes dans les jambes en Liga 2 (14 matchs 1 but) depuis son arrivée au mois d’octobre dernier, est seulement devancé par Dani Rodriguez qui en compte 1426 minutes. Tous ses autres concurrents directs comptent moins de temps de jeu que lui.

