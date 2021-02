Une première mi-temps de folie pour Mame Baba Thiam. En 19e journée du Championnat de Turquie, Fenerbahçe reçoit Ankaragücü et les coéquipiers de Baba sont entrain de dominer leur adversaire au Sükrü Saraçoglu à Istanbul.

Fenerbahce est en avance sur Ankaragücü. Grace à un but et une passe decisive du buteur sénégalais, l’équipe de Kanaryalar méne à la pause sur le score de deux buts à zéro. Mame Baba Thiam a d’abord ouvert le score à la 28e minute avant de faire une offrande à l’attaquant Tanzanien Mbwana Ally Samatta, auteur du deuxième but. Thiam porte désormais son compteur à 3 buts et une passe décisive lors des cinq derniers matches.







wiwsport.com